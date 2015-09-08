Киев признал юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Украинские власти признали юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении военных преступлений, совершенных на территории Украины с февраля 2014 года, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Соответствующее заявление в Гаагу передал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее Киев признал юрисдикцию МУС на ограниченный период с ноября 2013 по февраль 2014 года, когда в стране произошло свержение президента Виктора Януковича.

Нынешнее решение украинских властей предоставляют суду в Гааге право на рассмотрение дел, относящихся к периоду с марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт на востоке Украины.

"Указанным заявлением Украины признает юрисдикцию суда в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии Российской Федерации против нашего государства", - говорится в заявлении украинского МИД.

Согласно этому заявлению, отныне Гаагский трибунал будет иметь юрисдикцию при рассмотрении указанных преступлений "независимо от гражданства лиц, их совершивших, даже если они являются гражданами третьих государств".

Россия последовательно отрицает свою причастность к конфликту на востоке Украины.