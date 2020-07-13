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Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля

Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля Казахстан продлит еще на две недели - до конца июля
Другие страны
13 июля 2020 г. 17:44
Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля

Казахстан продлит еще на две недели - до конца июля - действующие в стране карантинные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как передает Report, об этом сообщил президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев. 

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике с 5 июля вводится двухнедельный карантин с возможностью его продления.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели - до конца июля. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - сообщил Токаев. 

Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan COVID-19 ilə bağlı məhdudiyyətləri iyulun sonuna qədər uzadacaq

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