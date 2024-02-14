О нас

Кассационный суд Франции отклонил обвинения в изнасиловании против главы МВД

Кассационный суд Франции отклонил обвинения в изнасиловании против главы МВД Кассационный суд Парижа оставил в силе решение предыдущей инстанции о закрытии дела против главы МВД Франции Жеральда Дарманена, которого обвиняли в изнасиловании.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 18:51
Кассационный суд Франции отклонил обвинения в изнасиловании против главы МВД

Кассационный суд Парижа оставил в силе решение предыдущей инстанции о закрытии дела против главы МВД Франции Жеральда Дарманена, которого обвиняли в изнасиловании.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Женщина обвиняла Дарманена, занимавшего в тот момент пост министра государственного действия и финансов, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием.

По словам заявительницы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на помощь, которую он оказывал ей как представитель юридической службы правившей тогда партии "Союз в поддержку народного движения".

Первое расследование по этой жалобе было прекращено французской юстицией в августе 2018 года за отсутствием состава преступления. Однако женщина подала апелляцию, которая была принята к рассмотрению по решению кассационного суда, а в дальнейшем и Апелляционный суд Парижа постановил в середине июня 2020 года возобновить расследование в отношении Дарманена по подозрению в указанных преступлениях.

В середине июня 2020 года адвокаты Паттерсон-Спац выступили с обвинением в адрес французских властей в оказании поддержки Дарманену. В ходе дачи показаний следствию Дарманен признал, что вступал в интимную связь с Паттерсон-Спац, но по взаимному согласию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi