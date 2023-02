Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2

Первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2 отправлен из Канады на Украину.

Как передает Report, об этом сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", - написала она в Twitter . Ананд уточнила, что самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса (провинция Новая Шотландия).

Ранее, премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) заявил, что страна предоставит Украине боевые танки Leopard 2, не уточнив точное количество.