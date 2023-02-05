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Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2

Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2 Первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2 отправлен из Канады на Украину.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 05:13
Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2

Первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2 отправлен из Канады на Украину.

Как передает Report, об этом сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", - написала она в Twitter. Ананд уточнила, что самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса (провинция Новая Шотландия).

Ранее, премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время официального визита в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) заявил, что страна предоставит Украине боевые танки Leopard 2, не уточнив точное количество.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAlmaniya, Portuqaliya və Kanada Ukraynanı “Leopard 1” tankları ilə təchiz edir

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