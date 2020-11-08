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Камала Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки"

Камала Харрис назвала результаты выборов "новым днем для Америки" Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.
Другие страны
8 ноября 2020 г. 06:56
Камала Харрис назвала результаты выборов новым днем для Америки
Камала Харрис

Камала Харрис, которую по прогнозам американских СМИ, избрали вице-президентом США, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать свое мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными: горе, печаль, боль, волнения, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа... Вы приветствовали новый день для Америки", - сказала она на выступлении в Делавэре.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

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Версия на азербайджанском языке Kamala Harris seçkilərin nəticələrini "Amerika üçün yeni gün" adlandırdı

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