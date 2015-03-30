Израильский суд признал бывшего премьера Эхуда Ольмерта виновным по делу о коррупции

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Окружной суд Иерусалима признал сегодня бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта виновным по очередному делу о коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о так называемом "деле Мориса Талански", по которому в июле 2012 года Ольмерт был оправдан Иерусалимским окружным судом. "Суд меняет свое решение по этому делу, так как получены неопровержимые доказательства обмана общественного доверия", - говорится в вердикте инстанции.

Приговор Ольмерту по этому делу будет оглашен в Окружном суде Иерусалима 5 мая.