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    Израильский суд признал бывшего премьера Эхуда Ольмерта виновным по делу о коррупции

    Приговор по этому делу будет оглашен в Окружном суде Иерусалима в мае

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Окружной суд Иерусалима признал сегодня бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта виновным по очередному делу о коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о так называемом "деле Мориса Талански", по которому в июле 2012 года Ольмерт был оправдан Иерусалимским окружным судом. "Суд меняет свое решение по этому делу, так как получены неопровержимые доказательства обмана общественного доверия", - говорится в вердикте инстанции.

    Приговор Ольмерту по этому делу будет оглашен в Окружном суде Иерусалима 5 мая.

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