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Израиль направит делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Израиль направит делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС Военный кабинет министров Израиля принял решение направить в ближайшие дни израильскую делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 06:54
Израиль направит делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Военный кабинет министров Израиля принял решение направить в ближайшие дни израильскую делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, решение было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

Kan отмечает, что в Доху направится "делегация специалистов". По данным радиостанции, стороны будут обсуждать уже конкретные вопросы, в том числе личности палестинских заключенных, которые подлежат освобождению.

На консультациях в Париже израильскую делегацию возглавлял директор разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа.

Ранее израильская сторона заявила о "первоначальных признаках" продвижения к новой сделке с ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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