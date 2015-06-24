Израиль нанес по сектору Газа ответный удар

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Израильские ВВС нанесли ракетный удар по северной части сектора Газа после выпущенной оттуда по полю в Израиле ракеты, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание Haaretz.

По данным военных, в результате авиаудара была уничтожена ракетница, из которой стреляли по израильской территории.

Власти подозревают в обстреле членов шиитской группировки ХАМАС, ответственность за обстрел пока еще никто не взял.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС отрицают обвинения ООН в совершении военных преступлений, напоминает Report.