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    Израиль нанес по сектору Газа ответный удар

    В результате авиаудара была уничтожена ракетница, из которой стреляли по израильской территории.

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Израильские ВВС нанесли ракетный удар по северной части сектора Газа после выпущенной оттуда по полю в Израиле ракеты, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание Haaretz.

    По данным военных, в результате авиаудара была уничтожена ракетница, из которой стреляли по израильской территории.

    Власти подозревают в обстреле членов шиитской группировки ХАМАС, ответственность за обстрел пока еще никто не взял.

    Ранее сообщалось, что в ХАМАС отрицают обвинения ООН в совершении военных преступлений, напоминает Report.

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