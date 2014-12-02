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    Избранный президентом Уругвая врач продолжил прием больных

    В должность новый президент должен вступить 1 марта 2015 года

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Победа на прошедших в воскресенье выборах президента Уругвая пока не внесла корректив в рабочий график победителя: в понедельник врач-онколог Табаре Васкес, уже второй раз становящийся главой государства, продолжил прием своих пациентов в Монтевидео.

    Как сообщает Report, Т.Васкес заявил, что пока он продолжит заниматься медициной, но затем, после вступления в должность, посвятит себя полностью управлению страной.

    По сообщению портала La Segunda, в ходе второго тура выборов представитель "Широкого фронта" Васкес набрал 53,6% голосов против 41,1% у кандидата от консервативной Национальной партии Луиса Лакалье Поу.

    В должность новый президент должен вступить 1 марта 2015 года. Ранее Васкес уже занимал кресло президента Уругвая в 2005-2010 годах, сообщают РИА "Новости".

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