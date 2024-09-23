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Избранный президент Шри-Ланки принял присягу

Избранный президент Шри-Ланки принял присягу Победивший на выборах президента Шри-Ланки лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке принял президентскую присягу.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 09:09
Избранный президент Шри-Ланки принял присягу

Победивший на выборах президента Шри-Ланки лидер оппозиционного альянса "Национальная народная власть" Анура Кумара Диссанаяке принял президентскую присягу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Выборы президента в Шри-Ланке прошли 21 сентября. Подсчет голосов провели в два этапа, по итогам которых Диссанаяке набрал большинство голосов избирателей. После первой обработки бюллетеней за него проголосовали 5 млн 634 тыс. 915 человек, или 42,3%. После второго этапа подсчета к этому результату добавились голоса 105 тыс. 264 избирателей, которые поддержали его в качестве кандидата "второй очереди". То есть всего его поддержали 5 млн. 740 тыс. 179 человек. Его ближайший соперник, лидер оппозиционной партии "Объединенная национальная сила", Саджит Премадаса получил 32,7% голосов после первого этапа подсчета голосов, после итоговой обработки бюллетеней его поддержали 4 млн 530 тыс. 902 избирателя.

Глава государства в Шри-Ланке избирается на пять лет путем всеобщих прямых выборов, его пребывание на посту ограничено двумя сроками. Последние прямые президентские выборы в стране состоялись в 2019 году, на них одержал победу кандидат от Народного фронта Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Однако в июле 2022 года он ушел в отставку на фоне протестов. Преемником стал нынешний президент Ранил Викрамасингхе. Правом голоса в Шри-Ланке обладают 17 млн граждан.

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Версия на английском языке Sri Lanka swears in new left-leaning president

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