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Из-за пожара в лагере беженцев в Бангладеш без крова остались свыше 12 тыс. человек

Из-за пожара в лагере беженцев в Бангладеш без крова остались свыше 12 тыс. человек Более 12 тыс. человек лишились крыши над головой в результате пожара в лагере беженцев в Кокс-Базаре на юго-востоке Бангладеш.
Другие страны
6 марта 2023 г. 10:18
Из-за пожара в лагере беженцев в Бангладеш без крова остались свыше 12 тыс. человек

Более 12 тыс. человек лишились крыши над головой в результате пожара в лагере беженцев в Кокс-Базаре на юго-востоке Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила британская вещательная корпорация BBC.

"Сгорели около 2 тыс. хижин, в результате чего без крова остались около 12 тыс. беженцев из Мьянмы", - заявил комиссар по делам перемещенных лиц Бангладеш Миджанур Рахман. По его словам, огнем уничтожены по меньшей мере 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев.

Согласно отчету министерства обороны Бангладеш, опубликованному в феврале, в период с января 2021 года по декабрь 2022 года в лагерях беженцев-рохинджа произошло 222 пожара. В марте 2021 года не менее 15 человек погибли и около 50 тыс. лишились жилья в результате сильного пожара.

Лагерь беженцев в Кокс-Базаре считается самым большим в мире. В нем проживают около 900 тыс. беженцев-рохинджа из Мьянмы.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə qaçqın düşərgəsində baş verən yanğın nəticəsində 12 mindən çox insan evsiz qalıb
Версия на английском языке Fire rips through Rohingya refugee camp in Bangladesh

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