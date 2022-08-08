Из сектора Газа после начала перемирия запустили снаряды в сторону Израиля

Несколько снарядов было запущено поздним вечером в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Несколько снарядов было запущено поздним вечером в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post , это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве.

По информации издания, снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля "всего через несколько минут" после начала действия режима прекращения огня, который вступил в силу в 23:30 по местному времени (00:30 - по бакинскому).

В свою очередь государственное радио Kan, одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь, жертв в результате инцидента нет.

Армейская пресс-служба уже после начала перемирия сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в районах, прилегающих к сектору Газа. При этом в израильской армии подчеркнули, что ее силы после условленного часа ударов по палестинскому анклаву больше не наносили.