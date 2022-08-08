О нас

Из сектора Газа после начала перемирия запустили снаряды в сторону Израиля

Из сектора Газа после начала перемирия запустили снаряды в сторону Израиля Несколько снарядов было запущено поздним вечером в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля.
Другие страны
8 августа 2022 г. 02:43
Из сектора Газа после начала перемирия запустили снаряды в сторону Израиля

Несколько снарядов было запущено поздним вечером в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве.

По информации издания, снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля "всего через несколько минут" после начала действия режима прекращения огня, который вступил в силу в 23:30 по местному времени (00:30 - по бакинскому).

В свою очередь государственное радио Kan, одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь, жертв в результате инцидента нет.

Армейская пресс-служба уже после начала перемирия сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в районах, прилегающих к сектору Газа. При этом в израильской армии подчеркнули, что ее силы после условленного часа ударов по палестинскому анклаву больше не наносили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Atəşkəs rejimi başlayandan sonra Qəzzadan İsrailə mərmilər atılıb

Другие новости из категории

Американский военный корабль впервые в истории прибыл на ремонт в Индию
Американский военный корабль впервые в истории прибыл на ремонт в Индию
8 августа 2022 г. 03:24
Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии
Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии
8 августа 2022 г. 01:49
Сегодня в Газе вступит в силу режим прекращения огня
Сегодня в Газе вступит в силу режим прекращения огня
8 августа 2022 г. 00:33
Борис Джонсон продает свой лондонский таунхаус за $1,8 млн
Борис Джонсон продает свой лондонский таунхаус за $1,8 млн
8 августа 2022 г. 00:16
Исламский джихад подтвердил заключение перемирия с Израилем
"Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем
7 августа 2022 г. 23:29
Байден разгневан убийством мусульман в штате Нью-Мексико
Байден разгневан убийством мусульман в штате Нью-Мексико
7 августа 2022 г. 22:30
СМИ заявляют о срыве установления режима прекращения огня из-за Исламского джихада
СМИ заявляют о срыве установления режима прекращения огня из-за "Исламского джихада"
7 августа 2022 г. 22:19
Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
7 августа 2022 г. 22:13
В городах Израиля снова сработала воздушная тревога
В городах Израиля снова сработала воздушная тревога
7 августа 2022 г. 21:06
Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа
Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа
7 августа 2022 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi