​Итальянские военные спасли в дни Рождества 1300 мигрантов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Италии спасли в рождественские дни порядка 1300 мигрантов в ходе нескольких операций.

Как передает Report, большинство мигрантов плыли на лодках по течению вдоль побережья Сицилии.

Предполагалось, что они сойдут на берег 26 декабря. По словам итальянского чиновника, на одном из судов был обнаружен труп.

Ранее в канун Рождества итальянские военно-морские силы спасли еще порядка 1000 мигрантов.

В нынешнем году резко увеличился поток беженцев из Сирии и Эритреи, пытающихся пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу, сообщает турецкая газета "Hurriyett Daily News". По данным министерства внутренних дел Италии, 167462 человек прибыли в страну по морю с начала года.