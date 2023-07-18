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Испания на следующей неделе передаст Украине танки Leopard

Испания на следующей неделе передаст Украине танки Leopard Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров.
Другие страны
18 июля 2023 г. 21:07
Испания на следующей неделе передаст Украине танки Leopard

Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес заявила об отправке морским путем на следующей неделе "четырех танков Leopard 2A4, десяти бронетранспортеров", нескольких бронеавтомобилей повышенной проходимости, грузовиков и карет скорой помощи. Министр также пообещала поставить в течение лета новую партию легкого вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Роблес обратила внимание на то, что во вторник из Испании в Украину был направлен полевой госпиталь.

До этого власти королевства уже передали Киеву шесть танков Leopard 2A4.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya gələn həftə "Leopard" tanklarını Ukraynaya təhvil verəcək

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