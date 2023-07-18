Испания на следующей неделе передаст Украине танки Leopard

Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров.

Власти Испании направят на следующей неделе Украине четыре танка Leopard 2A4, а также партию бронетранспортеров.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес заявила об отправке морским путем на следующей неделе "четырех танков Leopard 2A4, десяти бронетранспортеров", нескольких бронеавтомобилей повышенной проходимости, грузовиков и карет скорой помощи. Министр также пообещала поставить в течение лета новую партию легкого вооружения и боеприпасов.

Кроме того, Роблес обратила внимание на то, что во вторник из Испании в Украину был направлен полевой госпиталь.

До этого власти королевства уже передали Киеву шесть танков Leopard 2A4.