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Индия подтвердила смерть человека от оспы обезьян

Индия подтвердила смерть человека от оспы обезьян Индия подтвердила в понедельник первый случай смерти от оспы обезьян, на следующий день после того, как появились сообщения о смерти молодого человека с симптомами этого заболевания в юго-западном штате Керала.
Другие страны
1 августа 2022 г. 15:12
Индия подтвердила смерть человека от оспы обезьян

Индия подтвердила в понедельник первый случай смерти от оспы обезьян, на следующий день после того, как появились сообщения о смерти молодого человека с симптомами этого заболевания в юго-западном штате Керала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сайт газеты Mint.

Местные власти сообщили, что в понедельник 20 человек, общавшиеся с умершим, были помещены на карантин.

"Ситуация находится под контролем, паники на данный момент нет. У этого [умершего] человека был прямой контакт с 10 людьми, включая членов семьи и еще нескольких друзей. 20 человек пока находятся на карантине", - приводит издание слова представителя местных властей. На карантине оказались и медработники.

Мужчина недавно вернулся из ОАЭ. Выяснилось, что у него был положительный тест на оспу обезьян, сделанный в ОАЭ около 10 дней назад, но он не сообщил об этом врачам, которые лечили его в Керале. Об этом сообщили его родственники.

Пока в Индии зафиксировано пять случаев заболевания оспой обезьян, из которых три - в Керале, один - в Нью-Дели и еще один - в штате Андхра-Прадеш.

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