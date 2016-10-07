Индийско-пакистанская граница будет полностью оборудована ограждениями за два года

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Граница между Индией и Пакистаном будет полностью оборудована ограждениями и другими защитными системами примерно за два года - к декабрю 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Индии Раджнатх Сингх на встрече с главами приграничных штатов и регионов, которая прошла в Аджмере.

"Сроки уже установлены. Это будет сделано к декабрю 2018 года. В настоящее время мы составляем план действий", - сказал Р.Сингх.

Раджнатх Сингх проводит инспекционную поездку по западным приграничным регионам, чтобы на месте познакомится с положением в условиях обострения отношений с соседним Пакистаном.

Протяженность границы между двумя странами составляет более 2900 км.