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    Индийско-пакистанская граница будет полностью оборудована ограждениями за два года

    Глава МВД Индии Раджнатх Сингх проводит инспекционную поездку по западным приграничным регионам

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Граница между Индией и Пакистаном будет полностью оборудована ограждениями и другими защитными системами примерно за два года - к декабрю 2018 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД Индии Раджнатх Сингх на встрече с главами приграничных штатов и регионов, которая прошла в Аджмере.

    "Сроки уже установлены. Это будет сделано к декабрю 2018 года. В настоящее время мы составляем план действий", - сказал Р.Сингх.

    Раджнатх Сингх проводит инспекционную поездку по западным приграничным регионам, чтобы на месте познакомится с положением в условиях обострения отношений с соседним Пакистаном. 

    Протяженность границы между двумя странами составляет более 2900 км.

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