ИГ взяла на себя ответственность за серию атак на юге Сирии

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию терактов, совершенных в среду в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Мощный взрыв прогремел в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) - административном центре одноименной провинции. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением банд террористов на населенные пункты в окрестностях города.

Официальных данных о числе погибших пока не поступило. Между тем, по сведениям агентства, число жертв терактов превышает 200 человек.