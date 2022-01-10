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Хорватия ужесточила меры против COVID-19

Хорватия ужесточила меры против COVID-19 Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.
Другие страны
10 января 2022 г. 12:51
Хорватия ужесточила меры против COVID-19

Национальный штаб гражданской защиты Хорватии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточил ограничительные меры, они вступили в силу в понедельник.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В последние недели прирост числа инфицированных в Хорватии увеличивался вдвое и более за семь дней.

"Запрещаются массовые собрания и мероприятия на открытом пространстве с участием более 50 человек. В собраниях при наличии COVID-сертификатов у участников с разрешения региональных кризисных штабов могут участвовать до 200 человек", - приводит МВД решение штаба.

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