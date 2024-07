Харрис поблагодарила экс-президента США за поддержку ее кандидатуры

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о том, что ценит поддержку экс-президента Барака Обамы и ее супруги Мишель Обамы.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

"Для меня так много значит ваша поддержка, Мишель Обама и Барак Обама. Давайте приступим к работе", - отметила она.

Экс-президент в своей публикации отметил, что ранее на этой неделе он вместе со своей супругой позвонили Харрис, чтобы выразить поддержку.

"Мы сказали ей, что думаем, что из нее получится хороший президент Соединенных Штатов, и что мы ее полностью поддерживаем. В этот критический для нашей страны момент мы собираемся сделать все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", - отметил Обама.