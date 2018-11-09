ХАМАС: акции протеста в Газе продолжатся до снятия блокады с сектора

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Акции протеста жителей Газы продолжатся до полного снятия блокады сектора и выполнения договоренностей о перемирии с израильской стороной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу член политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хейя.

"Манифестации палестинцев продолжатся до снятия блокады несмотря на то, что уже достигнуто для этого на политическом направлении", - указал аль-Хейя. "Мы уже сегодня видим плоды протестных выступлений на пути отмены блокады сектора, наряду с достижениями в политической области", - добавил член политбюро ХАМАС.

По его словам, "вне зависимости от уже имеющихся результатов, палестинцы ожидают большего, а именно - полного выполнения договоренностей [с израильской стороной], которые были достигнуты при посредничестве и поддержке Египта, Катара и Организации Объединенных Наций (ООН)".

Ранее в ХАМАС заявили о прогрессе в переговорах по снятию блокады с сектора Газа.