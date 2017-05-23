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    Госдеп: Турция сделала больше всех для помощи сирийцам

    Об этом считает замгоссекретаря США Томас Шеннон© asianmirror.lk

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Турция сделала для помощи сирийцам больше, чем другие страны.

    Как передает Report, об этом считает замгоссекретаря США Томас Шеннон.

    По его словам, "ни одна из стран не сделала больше для помощи сирийцам" как это сделала Турция, "приняв более 3 миллионов беженцев и являясь ключевым логистическим хабом для гуманитарной поддержки", предоставляемой Сирии.

    Шеннон добавил, что "угрозы, которые исходят от таких врагов как Иран, террористы", группировки ИГИЛ и "Ан-Нусра" являются "опасными, неослабевающими и сложными".

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