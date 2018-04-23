Госдеп: США продолжат давление на КНДР до ее денуклеаризации

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ США ожидают от КНДР существенных шагов по ликвидации ее ядерной программы, при этом "глобальная кампания максимального давления" будет продолжена до денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС , об этом в воскресенье журналистам на брифинге заявил представитель американской администрации по итогам прошедшей в Торонто министерской встречи стран-членов Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

"Мы сказали, что приостановка Северной Кореей ядерных испытаний - это долгожданные новости, и это также соотносится с обещанием Северной Кореи, данным США в марте", - сказал чиновник

"Сначала мы ожидаем существенного сворачивания ядерных программ Северной Кореи, и пока денуклеаризация не будет достигнута, глобальная кампания оказания максимального давления продолжится", - заверил он.