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Главы Минобороны Украины и Франции провели переговоры в Париже

Главы Минобороны Украины и Франции провели переговоры в Париже Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Париж встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 13:55
Главы Минобороны Украины и Франции провели переговоры в Париже

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Париж встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Резников написал в своем Twitter.

"Я был рад познакомиться с французским коллегой Себастьяном Лекорню в Париже. Обсудили потребности украинской армии", - написал он.

Резник поблагодарил Францию за предоставление военной помощи, в том числе танков AMX-10, большего количества артиллерийских систем CAESAR, а также за обучение украинских военнослужащих.

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