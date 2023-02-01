Главы Минобороны Украины и Франции провели переговоры в Париже

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Париж встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Париж встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Резников написал в своем Twitter.

"Я был рад познакомиться с французским коллегой Себастьяном Лекорню в Париже. Обсудили потребности украинской армии", - написал он.

Резник поблагодарил Францию за предоставление военной помощи, в том числе танков AMX-10, большего количества артиллерийских систем CAESAR, а также за обучение украинских военнослужащих.