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Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО не вправе решать за весь альянс

Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО не вправе решать за весь альянс Оказывая помощь Украине, было бы ошибочно предпринимать действия, ведущие к эскалации.
Другие страны
26 мая 2024 г. 17:52
Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО не вправе решать за весь альянс

Оказывая помощь Украине, было бы ошибочно предпринимать действия, ведущие к эскалации.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, комментируя заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ.

Он ответил, что ни глава альянса, ни отдельные государства не могут решать за весь НАТО.

"Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех. Это касается и Столтенберга, и [президента Франции Эмманюэля] Макрона, который сказал, что направим наших солдат на Украину", - сказал он в интервью газете La Stampa, добавив, что решения будут приниматься на саммите в Вашингтоне в июле.

"Отдельные выступления ничего не значат", - подчеркнул руководитель ведомства.

По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, "ведущие к эскалации", должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın müdafiə naziri: Baş katib bütün NATO yerinə qərar verə bilməz

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