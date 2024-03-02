Глава МИД Чехии: Российские имперские амбиции не знают границ

Российские имперские амбиции не знают границ. Именно поэтому необходимо продолжать помогать Украине и усиливать давление на РФ.

Российские имперские амбиции не знают границ. Именно поэтому необходимо продолжать помогать Украине и усиливать давление на РФ.

Как передает Report со ссылкой на České noviny, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он уверен, что российские имперские амбиции не знают границ, и если бы России было позволено это сделать, она бы без колебаний напала на другие страны бывшего Восточного блока.

"Поражение Украины принесет победителям новые ресурсы и откроет двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", - сказал Липавский.