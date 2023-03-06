Глава МАГАТЭ призвал создать зону безопасности на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает острую необходимость создания там зоны безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил Совету управляющих международного агенства, что активизировал консультации по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает острую необходимость в создании там зоны безопасности и ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без промедления", - говорится в заявлении Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.