Глава ЕК выразила соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при пожаре в Болу

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром в отеле в городе Болу, в результате которого погибли 66 человек.

Как передает Report, она поделилась публикацией в соцсети "Х".

"Мы искренне сожалеем в связи с гибелью людей при разрушительном пожаре, охватившем отель Grand Kartal в Болу, сочувствуем их семьям. Мы отдаем должное невероятному мужеству спасателей, которые боролись с огнем. Европа солидарна с Турцией и ее народом в этой трагедии, уважаемый президент Эрдоган", - отметила она.