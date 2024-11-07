О нас

Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом

Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 22:17
Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.

Как передает Report, об этом она написала в социальной сети X.

"Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi