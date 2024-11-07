Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом

Глава ЕК провела телефонный разговор с ТрампомГлава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.
Как передает Report, об этом она написала в социальной сети X.
"Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - сказала она.
Excellent phone call with @realDonaldTrump today to congratulate him on his election victory.
Looking forward to strengthening EU-US ties and working jointly to address geopolitical challenges.
We discussed defence and Ukraine, trade and energy.