Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила с ним Украину, оборону, торговлю и энергетику.

Как передает Report , об этом она написала в социальной сети X.

"Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", - сказала она.