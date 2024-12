Глава Центрального командования ВС США посетил Ливан

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в среду посетил Ливан для переговоров о реализации договоренности о прекращении огня.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".

"11 декабря генерал Майкл Курилла посети Бейрут и встретился с командующим ливанской армией Джозефом Ауном, а также с генерал-майором Джаспером Джефферсом - сопредседателем механизма по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном", - говорится в публикации.

В ходе встречи обсуждалась "ситуация в сфере безопасности в Сирии, ее влияние на стабильность в регионе, меры по наращиванию военного партнерства между ливанской армией и Центральным командованием США".

Как отмечает CENTCOM, Курилла считает "важным первым шагом" процесс "вывода израильских военных и их замену ливанской армией в Эль-Хияме" на юге Ливана.