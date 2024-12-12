Глава Центрального командования ВС США посетил Ливан
Глава Центрального командования ВС США посетил ЛиванГлава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в среду посетил Ливан для переговоров о реализации договоренности о прекращении огня.
Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в среду посетил Ливан для переговоров о реализации договоренности о прекращении огня.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "Х".
"11 декабря генерал Майкл Курилла посети Бейрут и встретился с командующим ливанской армией Джозефом Ауном, а также с генерал-майором Джаспером Джефферсом - сопредседателем механизма по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном", - говорится в публикации.
В ходе встречи обсуждалась "ситуация в сфере безопасности в Сирии, ее влияние на стабильность в регионе, меры по наращиванию военного партнерства между ливанской армией и Центральным командованием США".
Как отмечает CENTCOM, Курилла считает "важным первым шагом" процесс "вывода израильских военных и их замену ливанской армией в Эль-Хияме" на юге Ливана.
USCENTCOM Commander Visits Lebanon
Today, Dec. 11, Gen. Michael Kurilla traveled to Beirut, Lebanon and met with Gen. Joseph Aoun, Commander of the Lebanon Armed Forces and Maj. Gen. Jasper Jeffers, the Co-chair of the implementation and monitoring mechanism for the cessation… pic.twitter.com/cO8GhZWSVP