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Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Глава МВД Великобритании ушла в отставку Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи с несогласием с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.
Другие страны
19 октября 2022 г. 20:18
Глава МВД Великобритании ушла в отставку

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи с несогласием с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство РА со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее Браверман открыто раскритиковала Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Браверман и ряд других членов правящей Консервативной партии остались разочарованы почти полным сворачиванием ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.

Это уже вторая министерская отставка в правительстве Трасс, которое было сформировано лишь в начале сентября. 14 октября премьер уволила главу Минфина Квази Квартенга, проработавшего на нынешнем посту всего 38 дней. Браверман продержалась немногим дольше - 43 дня.

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