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Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера

Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 05:17
Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера
Франсуа Фийон

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро.

Как передает Report со ссылкой на AFP, прокуратура настаивает, чтобы год из 5 лет Фийон отбывал наказание в тюрьме, остальные - на домашнем аресте с электронным браслетом.

15 ноября в апелляционном суде Парижа начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Baş Prokurorluğu keçmiş Baş nazirin 5 illik həbsini tələb edir

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