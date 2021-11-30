Генпрокуратура Франции потребовала пять лет тюрьмы для экс-премьера

Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 375 тысяч евро.
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15 ноября в апелляционном суде Парижа начался апелляционный процесс по делу бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона.
В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.