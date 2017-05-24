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    Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой является Азербайджан

    30 сентября объявлено Международным днем перевода

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 30 сентября Международным днем перевода.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующая резолюция была принята на заседании в среду.

    В первой резолюции, посвященной профессиональному переводу, отмечается его важная роль "в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укреплении международного мира и безопасности". 

    Авторами документа выступили Азербайджан, Бангладеш, Белоруссия, Вьетнам, Катар, Коста-Рика, Куба, Парагвай, Туркменистан, Турция и Эквадор.

    Резолюция "постановляет объявить 30 сентября Международным днем перевода" и предлагает всем государствам-членам ООН "надлежащим образом отмечать Международный день перевода в соответствии с национальными приоритетами, с тем чтобы повышать уровень осведомленности о важности профессионального перевода".

    В 1991 году праздник был учрежден Международной федерацией переводчиков.

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