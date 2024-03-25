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FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и КНДР.
Другие страны
25 марта 2024 г. 03:01
FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и КНДР.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Так, на встрече 10 апреля в Белом доме президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации японского военного командования.

Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики заявил FT, что существует необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, так как именно США берут на себя главную роль в региональной обороне. "Это [назначение такого офицера] посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии", - считает Орики.

По данным газеты, может быть рассмотрена и возможность модернизации формирований Вооруженных сил США, размещенных в Японии.

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