FT: Вашингтон и Токио планируют крупнейшее обновление оборонного соглашения

США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и КНДР.

США и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и КНДР.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Так, на встрече 10 апреля в Белом доме президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации японского военного командования.

Бывший начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики заявил FT, что существует необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Японию, так как именно США берут на себя главную роль в региональной обороне. "Это [назначение такого офицера] посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии", - считает Орики.

По данным газеты, может быть рассмотрена и возможность модернизации формирований Вооруженных сил США, размещенных в Японии.