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Франсуа Бенедетти: Франция ущемляет права корсиканцев

Франсуа Бенедетти: Франция ущемляет права корсиканцев Франция ущемляет права Корсиканцев.
Другие страны
19 октября 2023 г. 16:18
Франсуа Бенедетти: Франция ущемляет права корсиканцев

Франция ущемляет права корсиканцев, ее отношение к ним можно выразить одним словом - несправедливость.

Как передает Report, об этом на конференции сказал представитель партии Corsica Libera Франсуа Бенедетти (François Benedetti).

"Если говорить об отношении Франции к корсиканцам то, можно сказать одно - несправедливость. Права человека на Корсике до сих пор не соблюдаются, даже когда в прошлом у нас была собственная конституция, Франция не приняла ее и устроила резню. У нас даже нет нормальных медицинских учреждений", - заявил он.

По его словам, жителям Корсики приходится ездить за получением достойных медуслуг в крупные города Франции.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на азербайджанском языке Fransua Benedetti: “Fransa korsikalıların hüquqlarını pozur”
Версия на английском языке Francois Benedetti: France infringing on rights of Corsicans

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