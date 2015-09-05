Франция рассматривает возможность нанесения ударов по ИГ в Сирии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Франция рассматривает возможность нанесения ударов в Сирии по позициям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report, об этом пишет французская газета Monde со ссылкой на "высокопоставленные военные источники".

Данная возможность обсуждалась на заседании узкого состава совета обороны страны, собранного президентом Франсуа Олландом 4 сентября по вопросу сирийского кризиса.

До настоящего момента участие Франции в операции против ИГ на территории Сирии полностью исключалось. Руководство страны "изучает такое развитие в самом правительстве", отмечает газета.