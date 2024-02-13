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Франция призвала Сенегал срочно провести президентские выборы

Франция призвала Сенегал срочно провести президентские выборы МИД Франции призывает сенегальские власти в ближайшее время провести президентские выборы в стране.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 20:30
Франция призвала Сенегал срочно провести президентские выборы

МИД Франции призывает сенегальские власти в ближайшее время провести президентские выборы в стране.

"Франция вновь обращается к властям с призывом как можно скорее организовать президентские выборы в соответствии с Конституцией Сенегала, а также гарантировать общественные свободы", - отмечается в распространенном коммюнике ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, МИД Франции также призвал все стороны к диалогу.

Ситуация в Сенегале обострилась после того, как 3 февраля в телеобращении к нации президент страны Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым заявки некоторых политиков на участие в выборах были отвергнуты. Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, которые должны были завершиться 2 апреля.

Оппозиция подала в Конституционный совет иск, требуя проведения выборов в установленные ранее сроки. Ожидается, что постановление суда будет вынесено в ближайшее время. Одновременно по всей стране проходят демонстрации с требованием отмены решения о переносе выборов.

Лидер оппозиции Усман Сонко отбывает шестимесячный тюремный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства страны. В то же время идет подготовка еще двух уголовных дел против Сонко, который подозревается в том числе в призывах к мятежу и заговоре против государства.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Seneqalı təcili prezident seçkiləri keçirməyə çağırıb

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