Франция призвала Сенегал срочно провести президентские выборы

МИД Франции призывает сенегальские власти в ближайшее время провести президентские выборы в стране.

МИД Франции призывает сенегальские власти в ближайшее время провести президентские выборы в стране.

"Франция вновь обращается к властям с призывом как можно скорее организовать президентские выборы в соответствии с Конституцией Сенегала, а также гарантировать общественные свободы", - отмечается в распространенном коммюнике ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, МИД Франции также призвал все стороны к диалогу.

Ситуация в Сенегале обострилась после того, как 3 февраля в телеобращении к нации президент страны Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым заявки некоторых политиков на участие в выборах были отвергнуты. Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, которые должны были завершиться 2 апреля.

Оппозиция подала в Конституционный совет иск, требуя проведения выборов в установленные ранее сроки. Ожидается, что постановление суда будет вынесено в ближайшее время. Одновременно по всей стране проходят демонстрации с требованием отмены решения о переносе выборов.

Лидер оппозиции Усман Сонко отбывает шестимесячный тюремный срок за распространение информации, порочащей имя одного из членов правительства страны. В то же время идет подготовка еще двух уголовных дел против Сонко, который подозревается в том числе в призывах к мятежу и заговоре против государства.