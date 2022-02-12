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Франция готова отменить санитарный паспорт и пойти на ряд послаблений

Франция готова отменить санитарный паспорт и пойти на ряд послаблений Французское правительство объявило о серии послаблений драконовских мер по борьбе с пандемией, изрядно усложняющих жизнь в стране. С воскресенья, 13 февраля, при пересечении границы всем привитым европейскими вакцинами не понадобится результат теста, кото
Другие страны
12 февраля 2022 г. 17:11
Франция готова отменить санитарный паспорт и пойти на ряд послаблений

Французское правительство объявило о серии послаблений драконовских мер по борьбе с пандемией, изрядно усложняющих жизнь в стране. С воскресенья, 13 февраля, при пересечении границы всем привитым европейскими вакцинами не понадобится результат теста, который требовали у них с декабря.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

"Доказательства вакцинации снова становится достаточно, чтобы прибыть во Францию независимо от страны происхождения, как это было до распространения варианта "омикрон"",— говорится в пресс-релизе правительства.

C 28 февраля Министерство здравоохранения отменит маски в закрытых помещениях при наличии санитарного паспорта. На улице маски давно уже не требуют. !Ношение маски будет сохранено в транспорте и закрытых помещениях, на которые не распространяется санитарный паспорт. В других закрытых местах, на которые распространяется санитарный паспорт, ношение маски больше не будет обязательным!,— уточняется в сообщении.

Министр здравоохранения Оливье Веран и пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь заявили о том, что к весне санитарный паспорт может быть вовсе отменен во Франции, поскольку больницы смогут справляться с тяжелыми случаями COVID-19 без перегрузки. Точная дата не была указана. Речь идет, по словам Атталя, о "конце марта — начале апреля".

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Версия на азербайджанском языке Fransada sanitar pasport ləğv edilir

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