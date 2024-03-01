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Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 млн долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год.
Другие страны
1 марта 2024 г. 12:56

Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 млн долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

"Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", - сказано в сообщении.

В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, запасные части, услуги транспортировки, услуги по обучению и поддержке и т.д.

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