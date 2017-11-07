ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 160 тыс. швейцарских франков

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на Футбольный союз Сербии штраф в размере ₣160 тыс. (271 814 AZN) за поведение болельщиков на двух матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, футбольный союз Сербии оштрафован за использование болельщиками пиротехнических средств, а также за политические и дискриминационные баннеры и кричалки.

6 октября сербы в гостях проиграли команде Австрии со счетом 2:3, 9 октября - победила дома сборную Грузии (1:0). Эта победа позволила сербам занять первое место в группе D и выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира.

Кроме того, ФИФА вынесла предупреждение сербской стороне.

Также за ненадлежащее поведение фанатов на трибунах были наказаны федерации Аргентины (₣40 тыс.), Боснии и Герцеговины (₣40), Эстонии (₣30), Греции (₣30), Украины (₣39).