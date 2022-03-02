ЕС запретил передавать России банкноты евро

Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк (ЦБ) РФ, для использования на

Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк (ЦБ) РФ, для использования на территории России.

Как передает Report, ограничения вступят в силу через десять дней, с 12 марта, следует из постановления, опубликованного в журнале ЕС.

Санкции стран Запада вводятся на фоне объявленной 24 февраля Владимиром Путиным военной операции по "денацификации и демилитаризации" Украины. После этого были, в частности, заморожены активы российского Центробанка. Также ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе ВТБ. Санкции привели к резкому падению рубля, доллар и евро обновили максимумы. ЦБ в ответ приостановил переводы за рубеж для иностранцев.