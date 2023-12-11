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ЕС требует освобождения арестованного в Иране по обвинению в шпионаже сотрудника ЕК

ЕС требует освобождения арестованного в Иране по обвинению в шпионаже сотрудника ЕК Евросоюз (ЕС) требует немедленного освобождения арестованного в Иране по обвинению в шпионаже сотрудника внешнеполитической службы ЕС, которая является структурным подразделением Еврокомиссии.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 16:26
ЕС требует освобождения арестованного в Иране по обвинению в шпионаже сотрудника ЕК

Евросоюз (ЕС) требует немедленного освобождения арестованного в Иране по обвинению в шпионаже сотрудника внешнеполитической службы ЕС, которая является структурным подразделением Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Набила Массрали.

"ЕС призывает к немедленному освобождению гражданина Швеции и служащего Еврокомиссии Юхана Флодеруса. ЕС настаивает, что он невиновен. В ходе всех контактов с иранской стороной ЕС намерен поднимать этот вопрос", - заявила она.

Прокуратура Ирана предъявила 33-летнему подданному Швеции, работающему во внешнеполитической службе Евросоюза, обвинения в шпионаже в пользу Израиля. По словам представителя прокуратуры Ирана, Флодерус обвиняется "в коррупции, действиях, направленных против безопасности страны", а также в "сотрудничестве с разведкой сионистского режима" [Израиля]. По версии правоохранительных органов, он собирал информацию в интересах Израиля для проведения подрывной деятельности в сферах, связанных с правами человека, в том числе с правами женщин в Иране, обороной страны, санкциями против исламской республики и ядерной программой Тегерана. На первом слушании по делу вместе с Флодерусом присутствовали его адвокаты, а также переводчик.

12 октября представитель судебной власти Ирана Масуд Сатейши сообщил, что в республике задержали подданного Швеции и против него выдвинули обвинения. Провели предварительное расследование, задержанного по решению суда заключили в тюрьму. 4 сентября газета The New York Times со ссылкой на МИД Швеции и источники проинформировала, что Флодерус находится в иранской тюрьме более 500 дней. Издание отмечало, что ситуация более года держалась в секрете властями Швеции и ЕС.

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Версия на английском языке EU demands release of EC official arrested in Iran on espionage charges
Версия на азербайджанском языке Aİ İranda həbsdə olan əməkdaşının azadlığını tələb edir

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