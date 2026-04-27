ЕС продлил санкции против Мьянмы на год

Европейский союз продлил санкции против Мьянмы как минимум до мая 2027 года, стремясь сохранить давление на нынешние власти страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Согласно информации, меры включают замораживание активов, запреты на поездки и эмбарго на поставки оружия для 105 физических и 22 юридических лиц.

"ЕС вновь выражает самое решительное осуждение действий военных Мьянмы после государственного переворота 1 февраля 2021 года. Осуждаем продолжающиеся серьезные нарушения прав человека, которые сохраняются наряду с широко распространенными ограничениями основных свобод и атмосферой страха, и призываем к прекращению всех форм насилия, освобождению всех произвольно задержанных заключенных", - говорится в заявлении.

ЕС готов ввести дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в стране, и будет продолжать обеспечивать целенаправленный характер этих мер, а также то, чтобы они не причиняли вреда населению Мьянмы, добавили в Совете.

Напомним, что санкции ЕС против Мьянмы впервые были введены после военного переворота в феврале 2021 года.