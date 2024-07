ЕС призвал к сдержанности и международному расследованию удара по Голанам

Евросоюз призвал к международному расследованию удара по Голанским высотам и обратился ко всем сторонам с призывом соблюдать максимальную сдержанность и избегать эскалации.

Как передает Report, об этом написал в X глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Шокирующие кадры с футбольного поля в друзском поселке Мадждаль-Шамс. Я категорически осуждаю эту бойню. Нам необходимо международное расследование этого неприемлемого инцидента. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - написал Боррель.

Shocking images from the soccer field in the Druze town of Majdal Shams.



I strongly condemn this bloodbath.



We need an independent international investigation into this unacceptable incident.



We urge all parties to exercise utmost restraint and avoid further escalation.