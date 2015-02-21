​ЕС продлил программу экономической помощи Греции еще на 4 месяца

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Греция и Евросоюз договорились продлить программу помощи Афинам еще на 4 месяца. Такое решение было достигнуто на встрече в Брюсселе.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, стороны договорились о том, что в ближайшие месяцы Греция будет получать деньги от Евросоюза. Это значит, что в это время страна скорей всего не выйдет из еврозоны.

В официальном заявлении ЕС говорится о том, что не позднее вечера понедельника 23 февраля греческие власти обязались предоставить Брюсселю первый пакет реформ, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. Указывается, что представленный Афинами план будет согласовываться и примет окончательные формы к концу апреля.

Среди обязательных мер – ужесточение налоговой политики, борьба с коррупцией. Часть мер по борьбе с рецессией в итоге была из соглашения убрана.