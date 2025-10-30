Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ермак: Канада передала Украине компоненты для ракетных систем

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 18:44
    Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.

    Как передает Report, об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

    "Провел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Натальей Цмоць… В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд "коалиции дронов", - написал он, не уточнив, о каких компонентах идет речь.

    Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.

