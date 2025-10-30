Ермак: Канада передала Украине компоненты для ракетных систем
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 18:44
Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.
Как передает Report, об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Провел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Натальей Цмоць… В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд "коалиции дронов", - написал он, не уточнив, о каких компонентах идет речь.
Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.
