Ермак: Канада передала Украине компоненты для ракетных систем

Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.

Как передает Report, об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Провел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Натальей Цмоць… В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд "коалиции дронов", - написал он, не уточнив, о каких компонентах идет речь.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.