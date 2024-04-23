Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекции процесса сбросы воды с АЭС "Фукусима-1"

Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которую входят независимые эксперты из ряда стран, приступила к проверке процесса сброса в океан воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которую входят независимые эксперты из ряда стран, приступила к проверке процесса сброса в океан воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, во время работы, которая продлится до 26 апреля, спецгруппа проверит безопасность процесса, а также рассмотрит нормативные аспекты сброса воды.

В прошлый раз инспекционная группа провела проверку морской воды в районе АЭС "Фукусима-1" в октябре 2023 года. В спецгруппу МАГАТЭ входят эксперты из ряда стран, в частности, России, Китая, Южной Кореи и США. Они выступают в личном независимом качестве.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр.