Эффективность германской вакцины от коронавируса составила 47%

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирмой CureVac, по результатам основной фазы клинических испытаний составляет лишь 47%.

Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирмой CureVac, по результатам основной фазы клинических испытаний составляет лишь 47%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

"CureVac сегодня объявила о результатах второго промежуточного анализа международного исследования основной фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV, в котором приняли участие примерно 40 тыс человек", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в рамках исследования было изучено 134 случая инфицирования коронавирусом, произошедших по крайней мере через две недели после введения второй дозы препарата. Из них 124 случая были включены в настоящий анализ. "Вакцина-кандидат CVnCoV продемонстрировала промежуточную эффективность 47% против заболевания, вызываемого COVID-19, любой степени тяжести и не соответствовала заранее определенным критериям статистического успеха", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем уточняется, что эффективность препарата зависит от возраста пациентов и штамма коронавируса. Полученные данные, как заметили в компании, были направлены в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Тем не менее независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) подтвердил благоприятный профиль безопасности вакцины CVnCoV. Исследование препарата продолжится до завершения окончательного анализа относительно возможности применения вакцины.

"Хотя мы надеялись на более убедительный промежуточный результат, мы понимаем, что демонстрация высокой эффективности в этом беспрецедентно широком разнообразии вариантов является сложной задачей. По мере того, как мы приближаемся к окончательному анализу с минимумом 80 дополнительных случаев, общая эффективность вакцины может измениться", - отметил председатель правления компании Франц-Вернер Хаас. При этом он добавил, что "богатая вариантами коронавируса среда подчеркивает важность разработки вакцин следующего поколения, поскольку продолжают появляться новые мутации вируса".