Джонсон призвал парламентариев поддержать его на выборах премьера Британии

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph.

"Джонсон в частном порядке призывает консервативных членов парламента поддержать его для эффектного возвращения на Даунинг-стрит", - указывает издание.

Отмечается, что Джонсон сразу после того, как стало известно об отставке Лиз Трасс, он заявил о своем намерении бороться за пост главы правительства. Он обратился к экс-главе Минфина Риши Сунаку, чтобы тот присоединился к нему.

Между тем букмекеры Соединенного Королевства считают экс-премьера одним из фаворитов на пост главы правительства.

"Борис Джонсон - новый второй претендент на пост лидера после того, как он, похоже, заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента", - считает они.

По данным букмекеров, лидером в гонке за пост премьер-министра остается Риши Сунак.

Отметим, что выборы нового лидера партии должны состояться на следующей неделе.