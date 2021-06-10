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Джонсон и Байден обсудили Китай, Иран и Россию

Джонсон и Байден обсудили Китай, Иран и Россию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили на встрече в английском Корнуолле Китай, Иран и Россию.
Другие страны
10 июня 2021 г. 21:47
Джонсон и Байден обсудили Китай, Иран и Россию
Джо Байден и Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили на встрече в английском Корнуолле Китай, Иран и Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам переговоров двух политиков.

"Они обсудили ряд вопросов внешней политики, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит. Деталей затронутых тем не приводится.

При этом, как следует из заявления, основная тема переговоров Джонсона и Байдена касалась отношений Лондона и Вашингтона. "Премьер-министр и президент обсудили важность отношений между Великобританией и США по защите наших людей, повышению благосостояния в обеих странах и продвижению наших ценностей по всему миру", - говорится в коммюнике.

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