Дочь Рауля Кастро выдвинута кандидатом в депутаты парламента Кубы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Мариэла Кастро, дочь председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, была вновь выдвинута кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сама сообщила во вторник в своем Twitter.

"Во второй раз я удостоилась чести быть номинированной в депутаты парламента Кубы", - написала 55-летняя Кастро.

Теоретически это открывает дочери Рауля Кастро возможность занять пост главы государства, поскольку председатель Госсовета избирается из числа депутатов парламента. Однако Мариэла Кастро неоднократно заявляла, что не собирается претендовать на высшую государственную должность.